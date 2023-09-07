На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Коммунальная теплоэнергетика Незалежной вынуждена инициировать банкротство. К какому числу жертв это может привести?

На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Читайте нас в: Дзен Новости

Остался всего месяц до начала сезона отопления на Украине, а коммунальная теплоэнергетика вынуждена отменить подготовку к нему, а также перекрыть подачу горячей воды в дома и оформить банкротство. Соответствующее заявление появилось на сайте Ассоциации городов Украины, которая подчиняется мэру Киева Виталию Кличко.

Местные власти вовсю нервничают из-за того, что не хватает денег на подачу тепла и газа в дома. С 1 сентября 2023 года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) отключены от системы, а следовательно, никакого газа не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинцев в Европе готовы выслать на СВО.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий
4:44
МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России
4:41
С заботой о гражданах: в России намерены маркировать вредную еду
4:27
Сеньор-помидор: почему резанный овощ категорически нельзя хранить в холодильнике
4:13
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили
4:11
На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
«Без пяти минут взрослая девушка»: чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России