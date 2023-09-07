На Украине подготовка к отопительному сезону находится на грани срыва

Остался всего месяц до начала сезона отопления на Украине, а коммунальная теплоэнергетика вынуждена отменить подготовку к нему, а также перекрыть подачу горячей воды в дома и оформить банкротство. Соответствующее заявление появилось на сайте Ассоциации городов Украины, которая подчиняется мэру Киева Виталию Кличко.

Местные власти вовсю нервничают из-за того, что не хватает денег на подачу тепла и газа в дома. С 1 сентября 2023 года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) отключены от системы, а следовательно, никакого газа не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинцев в Европе готовы выслать на СВО.