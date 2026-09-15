«Танцевальная увертюра мира 2.0»: страны БРИКС объединяются через хореографию

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Очередной этап мирового творческого проекта прошел в театре «Русская песня».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Страны БРИКС объединяются через хореографию

Российская школа танца стала заметным инструментом международных отношений. А интерес к русской культуре среди молодежи вырос в странах, где проходили мероприятия проекта «Танцевальная увертюра мира 2.0».

Презентация нового этапа прошла в театре «Русская песня». Главная идея, по словам организаторов, через хореографию объединять государства БРИКС.

«Для нашего ведомства „Танцевальная увертюра мира“ стала одним из наиболее убедительных примеров того, что мы называем культурной дипломатией. Молодой человек или молодая девушка из Абу-Даби или Каира выходят на одну сцену с артистами из Костромы, и они вместе исполняют номер, в котором переплетаются две танцевальные традиции. Формируется связь, которую потом трудно разорвать», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За время проекта его участники уже успели обменяться опытом в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Китае и Индии.

Теперь эстафету примут Эфиопия, ЮАР и Бразилия. Российские артисты познакомят зарубежных коллег с нашей хореографией, а сами освоят традиционные танцы других стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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