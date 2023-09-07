Вячеслав Жеребкин из «На-На» ежедневно борется с серьезной болезнью сына

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 29 0

Сын Вячеслава Жеребкина борется с сахарным диабетом

Вячеслав Жеребкин из «На-На» ежедневно борется с серьезной болезнью сына

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Как звездная семья справляется с недугом?

Солист одной из самых популярных поп-групп 90-х Вячеслав Жеребкин в откровенной беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой поделился подробностями личной жизни. Об этом теледива рассказала порталу Woman.ru.

По словам Кудрявцевой, у сына Жеребкина Дениса врачи диагностировали сахарный диабет. Выяснилось, что каждый день певец борется за жизнь сына с серьезным заболеванием. Несмотря на проблему, Денис не унывает и ведет полноценную жизнь, наполненную обыкновенными радостями любого ребенка. Звездные родители при этом делают все возможное, чтобы сын не был ущемлен какими-либо ограничениями.

Сам Вячеслав настроен довольно оптимистично и частенько иронизирует над собой и жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист «На-На» Жеребкин считает диабет сына расплатой за свои ошибки. Вячеслав Жеребкин рассказал о том, как один из его сыновей Денис попал в реанимацию с диабетом.


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