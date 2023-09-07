ФСБ задержала организаторов контрабанды запчастей для военной авиации в Европу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Преступники закупали комплектующие и ремонтировали их России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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ФСБ РФ пресекла деятельность контрабандистов, занимавшихся поставкой комплектующих для военной авиатехники в Европу. Об этом сообщили в ЦОС службы безопасности.

Уточняется, что мужчины занимались скупкой запасных частей и ремонтировали их в России. После они направлялись, в том числе на нужды ВСУ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчин во время их трапезы в одном из ресторанов. На кадрах видно, как один передает другому сверток с деньгами.

В рамках обысков у них была изъята валюта — 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро, а также свыше 100 запчастей для военной авиации. Подозреваемые заключены под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за организацию группой лиц контрабанды военной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска.

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