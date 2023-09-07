ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Подозреваемый планировал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; ФСБ России по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

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Спецоперация

В отношении жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В службе безопасности раскрыли, что был задержан подозреваемый в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено статьей 275 УК России. Согласно данным следствия, фигурант направлял заработанные средства на нужды ВСУ. Его деньги использовались, в частности для приобретения оружия, снарядов и дронов.

Удалось установить, что хабаровчанин планировал отправиться на фронт и принимать участие в боевых действиях на стороне Киева. Также он намеревался вести подрывную деятельность на территории РФ.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на сбор доказательной базы по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге из-за провокационных листовок задержали уборщика филармонии. У него были обнаружили записки с призывом вступать в запрещенную в РФ террористическую и экстремистскую организацию.

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