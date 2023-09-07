ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска

В отношении жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В службе безопасности раскрыли, что был задержан подозреваемый в совершении преступления, наказание за которое предусмотрено статьей 275 УК России. Согласно данным следствия, фигурант направлял заработанные средства на нужды ВСУ. Его деньги использовались, в частности для приобретения оружия, снарядов и дронов.

Удалось установить, что хабаровчанин планировал отправиться на фронт и принимать участие в боевых действиях на стороне Киева. Также он намеревался вести подрывную деятельность на территории РФ.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на сбор доказательной базы по уголовному делу.

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