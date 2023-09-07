«Память должна быть в надежных руках»: бесценные вещи Иосифа Пригожина связаны с семьей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 18 0

Иосиф Пригожин: бесценные вещи — те, что связаны с семьей и с прошлым

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Продюсер считает, что существуют вещи, у которых попросту не может быть цены.

Рояль легендарного рок-музыканта Фредди Меркьюри продали на аукционе за 2,2 миллиона долларов. По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, главное, чтобы такая вещь попала в надежные руки. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Иосиф Пригожин считает, что такие памятные вещи всегда должны быть у тех, кто в состоянии их сохранить. Что касается самого продюсера, своими дорогими сердцу вещами он называет те, что связаны с его семьей.

«Это фамильные драгоценности или что-то, связанное с фамилией, с собственной семьей, с прошлым. Например, часы папы покойного. Это и есть вещи, которые бесценны и не продаются», — признался продюсер.

Пригожин добавил, что есть вещи, у которых просто не может быть цены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-музыкант Артур Беркут рассказал, какая вещь бесценна именно для него.

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