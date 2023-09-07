Музыкант из Петербурга уехал спасателем-добровольцем на СВО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 49 0

Лидер петербургской группы «Полини» Антропянский ушел добровольцем на СВО

Музыкант из Петербурга уехал спасателем-добровольцем на СВО

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
Спецоперация

Мужчина пишет песни на фронте для своей группы «Полини».

Фронтмен и основатель рок-группы «Полини» из Санкт-Петербурга Павел Антропянский стал добровольцем на СВО, где помогает раненым бойцам и записывает песни. Прежде музыкант работал водителем на скорой помощи, а сейчас он возит раненных бойцов на бронированном автомобиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец.

Свою группу музыкант создал еще в 2005 году. По его словам, музыкальный коллектив относительно известен, исполнитель вместе с коллективом успел выступить и прогастролировать во многих городах России.

«А так работал на скорой помощи водителем — и сейчас работаю на той же скорой помощи, только она отличается бронированием и масштабами», — рассказал он.

Павел АнтропянскийПавел Антропянский. Фото: ВКонтакте / Павел Антропянский / mr_polini

Антропянский служит в Донбассе уже на протяжении 2,5 месяца, за это время он успел вывезти десятки раненых и написать песни о своем долге Родине.

Также певец рассказал, что с Донбассом его связывает не только служба, но и родственники. В 2014 году он принимал участие в боях в составе ополчения. А позднее вместе с доктором Лизой Глинкой помогал организовать выезд онкобольных детей на лечение в Россию. Однажды он собирался вывозить из Донбасса больную девочку, но к сожалению, она умерла до того, как помощь подоспела. В ее память его группа выпустила песню «Безымянный ангел».

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Российские власти продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Пойти на решение конфликта мирным путем власти Украины отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом обозначил сроки «контрнаступления» ВСУ.

Тема:
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