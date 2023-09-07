Скоро завершится: Белый дом обозначил сроки «контрнаступления» ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Economist: Белый дом считает, что контрнаступление закончится через 6-7 недель

Скоро завершится: Белый дом обозначил сроки «контрнаступления» ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Какие планы у западных кураторов?

В администрации президента США считают, что еще шести-семи недель хватит для решения задач контрнаступления. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на чиновника из Белого дома.

«У Украины около шести-семи недель боев перед тем, как ее наступление завершится», — написано в материале.

Авторы обращают внимание, что американские чиновники не могут достичь единогласия в оценках результатов контрнаступления за несколько месяцев его продолжения. Некоторые уверены, что ВСУ, понесшие тяжелые потри, уже не смогут продвигаться и противостоять российской армии.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блинкен заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом.

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