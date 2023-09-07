В Москве пропал директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин

В Москве пропал директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Последний раз он выходил на связь 4 сентября, лично его видели вечером 3 числа. О пропаже в полицию заявила дочь научного деятеля.

Научно-исследовательский институт, который он возглавляет, специализируется на разработках вакцин от различных вирусов, в том числе гепатита, ВИЧ и коронавируса. Во время эпидемии Трухин принимал активное участие в разработке лекарств от туберкулеза и гриппа. Разработанные при его участии вакцины применяли в Латинской Америке.

Известно, что он является почетным консулом Никарагуа в Северной столице.

Примечательно, что последний раз в мессенджеры он заходил 5 августа. На учетах в психоневрологических диспансерах он не состоял.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку.