В Москве пропал директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 29 0

Мужчина не выходит на связь третьи сутки.

В Москве пропал директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В Москве пропал директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Последний раз он выходил на связь 4 сентября, лично его видели вечером 3 числа. О пропаже в полицию заявила дочь научного деятеля.

Научно-исследовательский институт, который он возглавляет, специализируется на разработках вакцин от различных вирусов, в том числе гепатита, ВИЧ и коронавируса. Во время эпидемии Трухин принимал активное участие в разработке лекарств от туберкулеза и гриппа. Разработанные при его участии вакцины применяли в Латинской Америке.

Известно, что он является почетным консулом Никарагуа в Северной столице.

Примечательно, что последний раз в мессенджеры он заходил 5 августа. На учетах в психоневрологических диспансерах он не состоял.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку.

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