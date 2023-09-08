Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 11 по 17 сентября 2023 года.

Картина неба представляет собой обилие ретроградныхных планет, отвечающих за вектор развития общества и социально-политические явления. Это указывает на искаженное восприятие действительности и откат к прежним шаблонам реагирования. В то же время нет лучшего периода, чтобы придаться анализу наших действий, выявить внутренние и внешние конфликты, снизить градус напряженности. Мудрый космос дает шанс разрешить противоречия в обществе, проявить милосердие и сплоченность. Каждый должен взять ответственность на себя.

Солнце, проходя знак рассудочной Девы, вторит этому принципу: все должно быть на своих местах упорядочено и конкретно.

Благоприятное влияние Урана на Солнце склоняет к проявлению дружелюбия, справедливости и заботе об общем благе. А вот загадочная владыка морей и океанов Нептун предостерегает от чрезмерного употребления алкоголя, а также от погружения в мир иллюзий и потери самоконтроля.

15 сентября Луна встречается с Солнцем все той же земной стихии знака Девы, а это значит, что начало лунного месяца лучше посвятить оздоровлению организма, особенно нервной системы и органов пищеварения, а также решению деловых и бытовых вопросов. Тем более, что следом Меркурий возвращается в деревянное движение, облегчается коммуникация, торговля, документооборот. Снимаются все запреты на продвижение товаров и услуг, покупку транспорта и гаджетов. Это хорошее время для планирования серьезной работы, которая требует терпения и усидчивости. Венера в содружестве с Марксом призывает проявить активность в отношениях и не бояться завоевывать партнера, быть яркими и привлекательными для противоположного пола.

Возможно, вам захочется поразить избранника дорогим и щедрым подарком. В выходные Луна гостит у Венеры в знаке Весы, усиливая женское начало. Прекрасный повод посетить салоны красоты, культурные мероприятия и выразить свои чувства любимым людям.

Больше гороскопов смотрите здесь

Овен — гороскоп на неделю

Овнам стоит проявить заботу о себе любимом и устроить перезагрузку. Нервная система подает сигналы SOS. Но лучше не злоупотреблять алкоголем или лекарственными препаратами в поисках успокоения. Поездка в санаторий прогулка на природе, практики йоги или медитация наравне со здоровым сном помогут вернуть жизненные силы и внутренний баланс.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов светские мероприятия, досуг или детские праздники могут сорваться неожиданным образом. Любимые люди и чада вызывают раздражение и непонимание. Воздержаться от конфликта поможет немного любимого парфюма или эфирного масла, нанесенного на запястье.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов складывается ощущение, что начальник слишком строг и придирчив. Вдобавок домочадцы отгородились стеной отчуждения. Сконцентрируйтесь на одном, но важном деле. Состояние иллюзорности и прострации пройдет - туман рассеется, и жизнь вновь заиграет яркими красками.

Проверка на прочность для пяти знаков зодиака: гороскоп на сентябрь 2023

Рак — гороскоп на неделю

Ракам в этот период присуще состояние рассеянности, суетливости и нервозности. Лучше не планировать важных встреч и дел, а переключиться с активной ментальной деятельности на расслабление. Отлично подойдет прогулка по осеннему парку или посещение бассейна. А вот с употреблением алкоголя и седативных средств лучше повременить.

Лев — гороскоп на неделю

Львам звезды не рекомендуют обращаться в заемные организации, одалживать деньги и совершать дорогостоящие покупки. Даже если внутренний голос вопиет и требует здесь и сейчас приобрести очередную очень нужную вещь. Потраченные деньги вряд ли вернутся. Встаньте на финансовую паузу и режим энергосбережения.

Дева — гороскоп на неделю

Девам трудно прийти к компромиссу и взаимопонимания с окружающими. Не стоит участвовать в публичных выступлениях и мероприятиях на ведущих ролях. Также результаты переговоров вряд ли вас порадуют. Небольшой отдых в уединении или рутинная домашняя работа помогут успокоиться и разгрузиться.

Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Весы — гороскоп на неделю

Весам самое время заняться здоровьем. Посетите спа-комплекс, массаж. Постарайтесь не путаться в интриге на работе, так как возрастает вероятность недоброжелательства или подставы, предложения по трудоустройству или оказанию услуг доверять также не стоит.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпиона публичные мероприятия, презентации и романтические свидания находятся под большим вопросом. Сбой в намеченной программе очень даже возможен. Поэтому отнестись к этому по-философски: да-да, нет-нет. Самообладание - это ваша отличительная черта.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов домашние и рабочее дела могут ввести в ступор и недоумение - как все успеть? Возникают проблемы с оформлением документов, касающихся недвижимости и строительства. Не стоит унывать и хвататься за успокоительное. Дорогу осилит идущий.

Больше гороскопов смотрите здесь

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, несправедливое обвинение в ваш адрес, ссоры с родственниками или соседями могут омрачить яркие осенние дни. Но ненадолго. Высокая самооценка и невозмутимость, свойственная вам, поможет достойно выйти из любой ситуации. Осмыслите новый опыт и положите его в копилку своей мудрости.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев может возникнуть потребность в крупной сумме денег. Но не спешите обращаться за кредитами. Сейчас крайне важен трезвый расчет бюджета и разумная экономия. А вот оформление страховки поможет сбросить излишнее напряжение с финансовой сферы и обезопасить себя в будущем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам общение как с деловыми, так и с личными партнерами не принесет ожидаемого удовлетворения. Компромисс сейчас трудно достижим. К тому же негативные мысли расширяют зоны отчуждения. Займитесь чисто практическими делами. И лучше в одиночестве. Например, наведите порядок на рабочем месте или в гараже. Разберите шкаф или хотя бы сумку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака осенью 2023 повезет в любви.