Зарубежные страны, сами того не ведая, превратили Москву в гегемона.

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что США усилили Россию, помогая Украине вооружением. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.

По мнению военнослужащего, в течение долгого времени Запад так или иначе пытался уничтожить Россию. Но действия, направленные против оппонента, вызвали обратный эффект, позволив РФ сформировать самую мощную и опытную армию мира.

«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле», — выразил мнение он.

Развернувшаяся вокруг России обстановка в итоге привела к тому, что страна нарастила невероятную мощь, а заодно завоевала особый авторитет у государств, не входящих в ЕС.

«Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание „Героев России“ за их выдающуюся деятельность», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский попросил Европу вернуть украинцев призывного возраста.