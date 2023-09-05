Ветеран армии Дрейвен: помощь США в адрес Украины усилила Россию
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
Зарубежные страны, сами того не ведая, превратили Москву в гегемона.
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что США усилили Россию, помогая Украине вооружением. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.
По мнению военнослужащего, в течение долгого времени Запад так или иначе пытался уничтожить Россию. Но действия, направленные против оппонента, вызвали обратный эффект, позволив РФ сформировать самую мощную и опытную армию мира.
«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле», — выразил мнение он.
Развернувшаяся вокруг России обстановка в итоге привела к тому, что страна нарастила невероятную мощь, а заодно завоевала особый авторитет у государств, не входящих в ЕС.
«Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание „Героев России“ за их выдающуюся деятельность», — считает эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский попросил Европу вернуть украинцев призывного возраста.
- 5 сент
- ВСУ нанесли удар по Донецку натовскими снарядами
- 5 сент
- «Не украинский народ»: Путин раскрыл истинного противника России
- 5 сент
- Путин отметил важность предоставления равных прав всем участникам СВО
- 5 сент
- ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область: есть разрушения и погибший
- 5 сент
- В районе Работино отражены две атаки ВСУ: уничтожено до 170 боевиков
- 5 сент
- HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма из-за кассетных боеприпасов ВСУ
- 5 сент
- Минобороны: в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
- 5 сент
- Панина* задержали в Таллине за попытку вломиться в дома посреди ночи
- 5 сент
- Пугающие цифры: когда Бельгия восполнит переданные Украине боеприпасы
- 5 сент
- Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным
Читайте также
49%
0.92 104.90
0.48
Нашли ошибку?