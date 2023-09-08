В Москве стартовали выборы мэра города

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Алина Крылова
Алина Крылова 161 0

В Москве началось голосование на выборах мэра города

В Москве стартовали выборы мэра города

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Отдать свой голос жители столицы смогут с 8 по 10 сентября.

В Москве стартовало голосование на выборах мэра города. Оно продлится с 8 по 10 сентября с 08:00 до 20:00 как в традиционном формате на участках, так и в онлайне, через портал столичных госуслуг.

Для очного участия в Москве создали 2058 участковых избирательных комиссий по месту регистрации и 147 комиссий в местах временного пребывания и больницах. По сравнению с прошлыми годами, количество УИК сократилось на треть: организаторы рассчитывают, что желающих отдать голос онлайн в 2023 году будет больше.

За три дня на избирательных пунктах успеют поработать почти 12 тысяч наблюдателей, все из них прошли специальную подготовку, сообщают в Мосизбиркоме. Для того, чтобы проголосовать на участке, желающим как всегда потребуется паспорт.

Для удобства горожан в столице запустили сервис для поиска избирательных участков. Те, кто по состоянию здоровья не может добраться до участка, могут проголосовать дома. Для этого предварительно нужно было подать соответствующую заявку.

Отдать голос избиратели смогут за одного из пятерых кандидатов. Помимо действующего мэра Москвы, Сергея Собянина, свои кандидатуры выставили: депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли выборы депутатов новых регионов на избирательных участках в Москве.

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