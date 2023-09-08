Время закупаться: в России спрогнозировали падение цен на лосось

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Алина Крылова
Алина Крылова 12 0

Лосось в России подешевеет осенью на 25% от текущей стоимости

Время закупаться: в России спрогнозировали падение цен на лосось

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Торговым сетям, как отмечается, удалось наладить коммуникацию с рыбаками.

В России стоимость лосося в федеральных сетях осенью станет дешевле на 10-25%. Об этом «Известиям» сообщили в Рыбном союзе.

Еще недавно цену на конкретный вид рыбы устанавливали дистрибьюторы-переработчики. От чего в тот или иной момент зависел рост, публично не раскрывалось.

Теперь же в силу вступил проект «Камчатская рыба». По правилам магазины будут закупать лосось напрямую у рыбаков, продавая его с минимальной наценкой.

Благодаря нововведениям федеральные ритейлеры смогли наладить прямую коммуникацию с добытчиками на Дальнем Востоке. Отмечается, что при закупках товара у дистрибьюторов возникал ряд проблем, в том числе с качеством и поставками — нововведение призвано решить эти проблемы.

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