О чем они думали? Рианна дала неожиданное имя второму сыну от A$AP Rocky

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 19 0

Вlаst: Рианна и A$AP Rockу дали второму сыну имя Райот Роуз

О чем они думали? Рианна дала неожиданное имя второму сыну от A$AP Rocky

Фото: www.globallookpress.com / Steve Vas via www.imago-images.d

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Выбор звездной пары наверняка удивит многих.

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky решили экстравагантно назвать второго ребенка. Об этом сообщает портал Blast.

При этом все известно только от источников — пара не объявляла ни имя, ни сам факт родов. Репортерам таблоида удалось заполучить копию свидетельства о рождении ребенка.

В документе он значится как Райот Роуз, ему была присвоена только фамилия отца — Майерс. Ориентируясь на значение имени малыша, эксперты делают вывод о том, что звездная чета прочит сыну неспокойную судьбу, ведь в переводе с английского Райот (riot) означает «бунт».

Помимо имени, из копии документа удалось также выяснить дату рождения ребенка. Оказалось, он появился на свет 3 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рианна и A$AP Rocky празднуют рождение второго сына.

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