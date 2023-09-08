О чем они думали? Рианна дала неожиданное имя второму сыну от A$AP Rocky

Выбор звездной пары наверняка удивит многих.

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky решили экстравагантно назвать второго ребенка. Об этом сообщает портал Blast.

При этом все известно только от источников — пара не объявляла ни имя, ни сам факт родов. Репортерам таблоида удалось заполучить копию свидетельства о рождении ребенка.

В документе он значится как Райот Роуз, ему была присвоена только фамилия отца — Майерс. Ориентируясь на значение имени малыша, эксперты делают вывод о том, что звездная чета прочит сыну неспокойную судьбу, ведь в переводе с английского Райот (riot) означает «бунт».

Помимо имени, из копии документа удалось также выяснить дату рождения ребенка. Оказалось, он появился на свет 3 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рианна и A$AP Rocky празднуют рождение второго сына.