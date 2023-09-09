Кино с акцентом: ТОП-10 мировых звезд, снявшихся в российских фильмах

Какие знаменитости приняли участие в съемках отечественных кинокартин?

Иностранные актеры любили приезжать в Россию не только ради премьеры своего фильма, но и ради участия в съемках отечественных режиссеров. 5-tv.ru вспомнил, какие звезды зарубежной киноиндустрии сыграли роли в советских и российских фильмах.

Британский актер Малкольм Макдауэлл сыграл в психологической драме Карена Шахназарова «Цареубийца», исполнив одну из главных ролей. Его персонаж, пациент психиатрической клиники Тимофеев, страдает раздвоением личности и поражает лечащего врача удивительно точными подробностями из жизни цареубийц, которые ему просто не могут быть известны. Фильм вышел в 1991 году.

Малкольм Макдауэлл. Фото: www.globallookpress.com / Nick Zonna; Кадр из к/ф «Цареубийца», реж. Карен Шахназаров, 1991 г.

Знаменитый на весь мир актер Марчелло Мастроянни сыграл главную роль в российско-итальянском художественном фильме Никиты Михалкова «Очи черные». Фильм снят по рассказах Антона Чехова и вышел в 1987 году. Герой Мастроянни — итальянец Романо, который влюбился в русскую девушку.

Марчелло Мастроянни. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people; Кадр из к/ф «Очи черные», реж. Никита Михалков, 1987 г.

Американец мексиканского происхождения Денни Трехо получил одну из ролей в фильме Михаила Хлебородова «Курьер из рая». Картина вышла в 2013 году и повествует о молодом человеке, на которого неожиданно сваливается удача. Трехо сыграл иностранного гида.

Дэнни Трехо. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people; Кадр из к/ф «Курьер из «Рая», реж. Михаил Хлебородов, 2013 г.

Любимец миллионов женщин по всему миру, мужчина мечты Ален Делон принимал участие в съемках картины «Тегеран-43», которая вышла в 1981 году. Как позже признавался режиссер Владимир Наумов, присутствие актера в фильме помогло завоевать успех у зрителя в самых разных странах. В детективе речь идет о военных и послевоенных годах.

Ален Делон. Фото: www.globallookpress.com / Camilla Morandi; Кадр из к/ф «Тегеран-43», реж. Александр Алов, Владимир Наумов, 1980 г.

Актер театра и кино из Нидерландов Рутгер Хауэр появился в российском приключенческом фильме Александра Якимчука «Ключ Саламандры», который вышел в 2011 году. По сюжеты, на острове в Юго-Восточной Азии пропала международная научная экспедиция. Отряд спецназа, который отправили на спасение, находит следы лаборатории, где проводили опыты над животными и людьми.

Рутгер Хауэр. Фото: www.globallookpress.com / Nicole Kubelka; Кадр из к/ф «Ключ Саламандры», реж. Александр Якимчук, 2011 г.

Американский актер Майкл Мэдсен за свою карьеру снялся в более чем 170 фильмах, в том числе картине российского производства «Сматывай удочки» Олега Степченко. Фильм вышел в 2004 году и рассказывает о том, как два друга решают провести уикенд на рыбалке и находят кейс, полный долларов.

Майкл Мэдсен. Фото: www.globallookpress.com / Paul Skupin; Кадр из к/ф «Сматывай удочки», реж. Олег Степченко, 2004 г.

Актриса Джулия Орман из Великобритании снялась в сразу нескольких фильмах российских режиссеров. Так, она сыграла Надежду Аллилуеву в фильме «Сталин» 1992 года, американку в «Сибирском цирюльнике», который вышел в 1998 году, а также получила главную роль в картине «Молодая Екатерина».

Джулия Орман. Фото: www.globallookpress.com / ha3; Кадр из к/ф «Сибирский цирюльник», реж. Никита Михалков, 1998 г.

Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас появился в российский фильме-ограблении «За гранью реальности», поставленном Александром Богуславским. Фильм вышел в прокат в России 1 марта 2018 года.

Антонио Бандерас. Фото: www.globallookpress.com / A. PÃ©Rez Meca; Кадр из к/ф «За гранью реальности», реж. Александр Богуславский, 2017 г.

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава получил главную роль в фильме Егора Баранова «Иерей-сан. Исповедь самурая», вышедшем в 2015 году. Его герой, священник японской православной церкви, спасает девушку и попадает в круговорот опасных событий.

Кэри-Хироюки Тагава. Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson; Кадр из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая», реж. Егор Баранов, 2015 г.

Лауреат премии «Эмми» и номинант на «Оскар» Джон Малкович появился во второй части комедийного проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых». В фильме рассказываются истории москвичей, которые ищут любовь и секс. В прокате появился в 2017 году.