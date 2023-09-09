Кино с акцентом: ТОП-10 мировых звезд, снявшихся в российских фильмах
Макдауэлл, Трехо и Бандерас снялись в фильмах российских режиссеров
Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Какие знаменитости приняли участие в съемках отечественных кинокартин?
Иностранные актеры любили приезжать в Россию не только ради премьеры своего фильма, но и ради участия в съемках отечественных режиссеров. 5-tv.ru вспомнил, какие звезды зарубежной киноиндустрии сыграли роли в советских и российских фильмах.
Британский актер Малкольм Макдауэлл сыграл в психологической драме Карена Шахназарова «Цареубийца», исполнив одну из главных ролей. Его персонаж, пациент психиатрической клиники Тимофеев, страдает раздвоением личности и поражает лечащего врача удивительно точными подробностями из жизни цареубийц, которые ему просто не могут быть известны. Фильм вышел в 1991 году.
Малкольм Макдауэлл.
Знаменитый на весь мир актер Марчелло Мастроянни сыграл главную роль в российско-итальянском художественном фильме Никиты Михалкова «Очи черные». Фильм снят по рассказах Антона Чехова и вышел в 1987 году. Герой Мастроянни — итальянец Романо, который влюбился в русскую девушку.
Марчелло Мастроянни.
Американец мексиканского происхождения Денни Трехо получил одну из ролей в фильме Михаила Хлебородова «Курьер из рая». Картина вышла в 2013 году и повествует о молодом человеке, на которого неожиданно сваливается удача. Трехо сыграл иностранного гида.
Дэнни Трехо.
Любимец миллионов женщин по всему миру, мужчина мечты Ален Делон принимал участие в съемках картины «Тегеран-43», которая вышла в 1981 году. Как позже признавался режиссер Владимир Наумов, присутствие актера в фильме помогло завоевать успех у зрителя в самых разных странах. В детективе речь идет о военных и послевоенных годах.
Ален Делон.
Актер театра и кино из Нидерландов Рутгер Хауэр появился в российском приключенческом фильме Александра Якимчука «Ключ Саламандры», который вышел в 2011 году. По сюжеты, на острове в Юго-Восточной Азии пропала международная научная экспедиция. Отряд спецназа, который отправили на спасение, находит следы лаборатории, где проводили опыты над животными и людьми.
Рутгер Хауэр.
Американский актер Майкл Мэдсен за свою карьеру снялся в более чем 170 фильмах, в том числе картине российского производства «Сматывай удочки» Олега Степченко. Фильм вышел в 2004 году и рассказывает о том, как два друга решают провести уикенд на рыбалке и находят кейс, полный долларов.
Майкл Мэдсен.
Актриса Джулия Орман из Великобритании снялась в сразу нескольких фильмах российских режиссеров. Так, она сыграла Надежду Аллилуеву в фильме «Сталин» 1992 года, американку в «Сибирском цирюльнике», который вышел в 1998 году, а также получила главную роль в картине «Молодая Екатерина».
Джулия Орман.
Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас появился в российский фильме-ограблении «За гранью реальности», поставленном Александром Богуславским. Фильм вышел в прокат в России 1 марта 2018 года.
Антонио Бандерас.
Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава получил главную роль в фильме Егора Баранова «Иерей-сан. Исповедь самурая», вышедшем в 2015 году. Его герой, священник японской православной церкви, спасает девушку и попадает в круговорот опасных событий.
Кэри-Хироюки Тагава.
Лауреат премии «Эмми» и номинант на «Оскар» Джон Малкович появился во второй части комедийного проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых». В фильме рассказываются истории москвичей, которые ищут любовь и секс. В прокате появился в 2017 году.
Джон Малкович.
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