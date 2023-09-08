Перспективные ниши и новые проекты: Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 10 0

Мишустин: ВВП России увеличился более чем на 2% по отношению к прошлому году

Перспективные ниши и новые проекты: Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Премьер-министр рассказал о развитии отечественной экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об укреплении экономического роста страны. Об этом он рассказал на совещании в правительстве, в ходе которого обсуждался проект федерального бюджета на три года. Сообщение об этом опубликовал официальный Telegram-канал правительства РФ.

Так, экономический рост, который только наметился с третьего квартала текущего года, сегодня укрепился.

«В июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года ВВП увеличился более чем на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года», — говорится в сообщении правительства.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивая перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. Хорошие показатели в экономической сфере показали, среди прочих, металлургия, пищевая промышленность и производство одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасения вокруг исполнения бюджета не оправдались.

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