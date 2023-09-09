Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев
Зеленский заявил, что встретился в Киеве с бывшим премьером Британии Джонсоном
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Roberto Casimiro
Президент Украины отметил, что Джонсон с начала военной спецоперации «искренне поддерживает» Украину и продолжает обеспечивать стране «международную поддержку».
В Киев приехал экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии.
Президент Украины отметил, что Джонсон с начала военной спецоперации «искренне поддерживает» Украину и продолжает обеспечивать стране «международную поддержку».
«Спасибо за твою энергию, друг!» — написал он в своем Telegram-канале.
В ходе встречи он призвал передать оружие Украине, чтобы ускорить наступление, включая заветные F-16 истребители.
Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор Минобороны РФ не раз заявляло об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях. Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».
Борис Джонсон являлся премьер-министром Великобритании с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку из-за скандала с бывшим замглавы организатора Крисом Пинчером, обвиняемым в домогательстве и вечеринках во время COVID-19. 15 июля в своей новой статье он заявил, что Украина должна быть принята в НАТО «без условий и как можно скорее».
ВС РФ продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России.
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