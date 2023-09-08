Это крах: экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 11 0

Соскин заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России

Это крах: экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Похоже, Киев долго в этом конфликте не протянет.

Усилившиеся удары армии России наносят невосполнимые потери для ВСУ. Об этом в блоге на YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, ВС РФ лишь наращивают интенсивность ударов дронами и ракетами по военной инфраструктуре боевиков. Они становятся тотальными, одним разом наносятся практически невосполнимые потери.

Однако несмотря на то, что российские удары стали мощнее, украинское руководство может делать только «пустые заявления», констатирует Соскин. И здесь от того, кого назначат новым министром обороны страны, ничего не изменится.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заговорили о мятеже против Владимира Зеленского.

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