«Много изменений»: турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

Председатель Европейского комитета по расширению блока Гюнтер Фелингер призвал Никола Пашиняна спасти страну присоединением к нему.

Едва ли Армения сейчас имеет большие шансы на вступление в НАТО, сказал в интервью РИА Нововсти бывший представитель Турции в международной организации Онур Оймен. По его мнению, та же Турция и еще ряд стран из состава Североатлантического альянса могут наложить вето на подобную инициативу Еревана.

Вопрос возможного присоединения Армении к НАТО обсуждается в связи с недавним заявлением председателя Европейского комитета по расширению блока Гюнтера Фелингера. В социальных сетях он лично обратился к премьер-министру Николу Пашиняну со своим предложением. Онур Оймен отнесся к такой гостеприимности скептически.

«Армении потребуется провести много изменений. На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — сказал он, комментируя призыв Фелингера.

И напомнил, что для благополучного вступления государства в Альянс необходимо согласие каждого действующего члена. Любая из стран может наложить вето, и первой, предполагает Оймен, это уже готова сделать Турция.

«Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования», — заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru вместе с политологом Александром Коньковым выяснял, зачем Армению пригласили в НАТО, если вероятность этого объективно невелика. В чем смысл призыва Фелингера и его истинные цели?