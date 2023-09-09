Затмил испанца: Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

Теннисист Медведев вышел в финал US Open
Фото: © РИА Новости / Роб Презиозо
Теннисист из России в 15-й раз сыграет с Новоком Джоковичем.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца в полуфинале US Open. В финале спортсмен встретится с непримиримым соперником — сербом Новаком Джоковичем.
Встреча продолжалась три часа и завершилась в четырех сетах. На протяжении половины игры Медведев вел в счете, и лишь третий сет отдал испанцу. Примечательно, что в полуфинале встретились сразу два предыдущих победителя: в 2021 году титул завоевал Медведев, в трех сетах обыгравший Джоковича, а год назад сильнее всех оказался Алькарас, обыгравший Каспера Рууда.
Финал с участием россиянина состоится уже 10 числа. Соперником Медведева станет Джокович: дуэль теннисистов станет 15-й в их индивидуальном противостоянии. В целом Джокович ведет 9:5. Последний матч взял Медведев — с Джоковичем он сыграл в Дубае, сообщает «Спорт-Экспресс».
Они третий раз встретятся в финале турнира «Большого шлема». Медведев выиграл на US Open-2021, а Джокович — на Australian Open в том же году.
27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. Серб обходит своего соперника на одну строчку.
Ранее 5-tv.ru разъяснял, почему культура отмены не сказывается на карьере Даниила Медведева.
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