С золотом из США: российских чемпионок мира по борьбе встретили в Москве

В Россию вернулись победительницы мирового первенства по вольной борьбе U-23. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Женскую сборную РФ тепло встретили в столичном аэропорту Внуково родным флагом, словами поздравлений, цветами и конфетами.

Из Лас-Вегаса, где проходили соревнования, наши девушки привезли две золотые медали. По словам тренера, спортсменки добились таких больших успехов благодаря тяжелой работе.

«Многолетний труд девочек. Они трудятся: в день по две-три тренировки. На самом деле эту сторону мало кто видит, но нужно просто ощутить и понять, насколько это тяжело. Это тяжелый вид спорта, но, когда видишь вот такие результаты, когда вот так тепло встречают, я думаю, ради этого и стоит трудиться и стремиться к новым победам», — отметил тренер Заур Ботаев.

Сами чемпионки заявили, что изначально были настроены на победу и именно за ней ехали. Но даже несмотря на это, обладательницу золотой медали первенства Алину Шевченко переполняют чувства: восторг и восхищение.

«Я очень рада, что нам дали такую возможность: выступать с нашим российским флагом, наш гимн (звучал. — Прим. ред.)», — подчеркнула борец вольного стиля Алина Шевченко.

Чемпионка состязаний Екатерина Кошкина добавила, что это ее первое золото за три года. Подобный результат девушку по-настоящему осчастливил. Она также уточнила, что в США их встретили тепло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская спортсмена Элизабет Абраамян завоевала золотую медаль чемпионата Европы по настольному теннису в женском одиночном разряде. Эта победа стала для РФ историческим достижением. Ранее ни одной нашей спортсменке в этом виде спорта не удавалось выйти в финал чемпионата Европы в одиночном разряде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.