Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Президент России передал слова поддержки гражданам африканской страны.

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения

Фото: Reuters / ABDELHAK BALHAKI

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В Марокко произошло ужасное происшествие. Случилось разрушительное землетрясение. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю страны Мухаммеду VI в связи с этим трагическим событием. На сайте Кремля опубликовали соответствующую телеграмму.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны», — написал президент.

Лидер страны отметил, что в России скорбят и переживают вместе с дружественным народом Марокко. Политик выразил свое сочувствие и поддержку родным и близким погибших. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от землетрясения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что количество жертв землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко увеличилось до 296 человек. Еще 153 человека получили различные ранения.

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