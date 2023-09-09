Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 296 человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 21 0

Магнитуда природного явления составила 6,9.

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 296 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

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При землетрясении в Марокко магнитудой 6,9 число жертв увеличилось до 296 человек. Еще 153 человека получили различные ранения. Об этом сообщают местные власти.

Землетрясение вызвало серьезную панику среди жителей и туристов. Эпицентр природного явления располагается недалеко от города Марракеш, примерно в 77 километров от него. Население города составляет 839 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий мощного землетрясения.

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