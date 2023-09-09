За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 25 0

Все заданные цели были поражены.

За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

В течение недели российские военные методично наносили удары по военным целям на Украине, сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. ВС РФ в период со 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

В ходе атаки были поражены следующие цели: объекты радиотехнической разведки Украины, объекты портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, склады хранения боеприпасов и западного вооружения, а также топлива, базы подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов-наемников.

Цели ударов достигнуты, это позволило нарушить работу систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях.

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