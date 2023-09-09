Лидия Федосеева-Шукшина впервые вышла на публику после тяжелого инсульта
Актриса Федосеева-Шукшина выехала из Москвы и живет с сиделкой
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Устраивать грандиозное торжество в честь 85-летия актриса не планирует из-за реабилитации после инсульта.
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина впервые показалась на публике после инсульта. Актриса заявила, что в настоящее время уехала в Подмосковье и проживает с сиделкой. Об этом сообщает KP.RU.
Свой день рождения Федосеева-Шукшина отпразднует в узком семейном кругу — с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой. Сейчас актриса проходит длительный реабилитационный период, после лета, проведенного в постельном режиме из-за обширного инсульта. Из-за нарушения ритма сердца актрисе установили кардиостимулятор.
Известно, что перед госпитализацией актриса жаловалась на неконтролируемое подергивание рук и ног.
В настоящее время у Федосеевой-Шукшиной полностью восстановлены речевые функции и Лидия Николаевна общается, как и до болезни. Однако актрисе по-прежнему тяжело ходить, поэтому пока она передвигается на инвалидной коляске.
Недавно актриса смогла сделать первые шаги самостоятельно
«Сейчас только начинаю, но я буду ходить хорошо. Слишком серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь», — порадовалась Лидия Николаевна.
Сиделка артистки Елена Палангина утверждает, что актриса также самостоятельно поднимается с кровати и ходит по дому без клюшки. Она уверена, что похудение Федосеевой сулит улучшения в болезни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра.
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