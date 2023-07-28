«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник 16 0

Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра Москвы

«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса уже находится рядом с близкими.

Лидию Федосееву-Шукшину выписали из московского реабилитационного центра. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам дочери народной артистки РСФСР Ольги Шукшиной, актриса сейчас находится рядом с близкими.

«Да, действительно, мы уже дома. Все, слава богу. Она восстановлена, практически стабилизирована. Ну, слабенькая, конечно. Но все-таки два месяца ушло на лечение этого тяжелого заболевания», — отметила Ольга Шукшина.

Как рассказывает дочь артистки, сейчас все силы уйдут на профилактику ее здоровья.

В июне этого года стало известно о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. Изначально появилась информация, что актриса театра и кино попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Ее дочь не подтверждает и не опровергает новости о причине госпитализации знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, как чувствует себя Бари Алибасов.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

22:22
«Слабенькая»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра
22:08
Путин: Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии
21:56
Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр
21:43
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог
21:30
Уже без маски льва: Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного
21:17
«Серьезная потеря»: директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал уход Поргиной

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
«За ними будущее в целой сфере»: как дроны будут использоваться после СВО
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео