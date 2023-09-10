Президенту Польши пригрозили трибуналом

Оппозиция пообещала отправить под суд и премьера страны. Но почему?

Польская оппозиционная партия «Гражданская платформа» пообещала отдать под трибунал действующих президента Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других чиновников страны при победе на выборах.

Отправить их под суд оппозиционеры пообещали в своей предвыборной программе. Они указали, что направят в прокуратуру требование о привлечении к уголовной ответственности госслужащих, пойманных на коррупции или других экономических преступлениях.

Уже совсем скоро, 15 октября, в Польше состоятся парламентские выборы. Их победитель сформирует новое правительство. Одновременно с этим в стране пройдет референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.

Прежде 5-tv.ru рассказывал, что польская оппозиционная партия под названием «Левые» обратилась в прокуратуру с жалобой на премьер-министра. Они обвинили Моравецкого в «экономической измене».