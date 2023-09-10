«Несолоно хлебавши»: сенатор Пушков дал профессиональную оценку итогам G20

Сенатор Пушков: саммит G20 показал неспособность Запада навязать свою позицию ми
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Все попытки Америки повернуть страны «Большой двадцатки» в свою сторону терпят крах. Чего ждать от США дальше?
Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии «несолоно хлебавши», так как не смог навязать другим странам позицию Запада по украинскому конфликту. Закономерные итоги саммита подвел в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По итогам первого дня заседания страны-участники подписали итоговый вариант декларации. В него не вошли отрицательные формулировки в сторону России, что возмутило украинского дипломата Олега Николенко. Попутно с подписанием документа Джо Байден пытался опорочить репутацию РФ, но его действия успеха не возымели.
«А декларация саммита G20, в которую Западу не удалось включить осуждение России, еще раз подтверждает и закрепляет факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру. Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада», — написал Пушков в социальных сетях.
Сенатор согласился с мнением, что итоговые постулаты в декларации G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии единого мнения в поддержку Киева. Для западных стран сложившаяся ситуация стала неприятным откровением.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия отрицательных формулировок в адрес России.
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