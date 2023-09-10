В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине, но когда?
Белый дом о поставках ATACMS Украине: мы ничего не исключаем
Фото: Zuma / ТАСС
Баллистическое оружие может быть в списке нового пакета помощи Киеву.
Решение о том, чтобы поставлять американские ракеты дальнего радиуса ATACMS Украине может быть принято, но пока на такой шаг США не готовы, заявил в ходе брифинга первый заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Такие слова прозвучали в качестве комментария к публикации портала ABC News, допустившего, что баллистические ракеты могут быть в списке нового пакета помощи Киеву.
«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]», — разъяснил ситуацию политик.
Файнер заверил: власти Вашингтона намерены и дальше обеспечивать Незалежную оружием. По его мнению, такие действия «позволят добиваться успеха».
Прежде глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для ВСУ. По его словам, благодаря этому уменьшиться потребность в живой силе, а также потери на линии фронта.
Страны Запада продолжают вести военную и финансовую поддержку Киева на фоне специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после того, как киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников.
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