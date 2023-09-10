Все пропустил: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии

|
Полина Долгова
Полина Долгова 44 0

Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии

Все пропустил: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за досрочного вылета президент США пропустил третью сессию саммита.

Президент США Джо Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября. Сообщается, что он досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» (G20), пишет агентство Press Trust of India в соцсети X.

«Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в сообщении.

Также агентство опубликовало фото с посадки Байдена в самолет. Отмечается, что из-за досрочного вылета президент США пропустил третью сессию саммита.

Прежде была информация о том, что Байден снова ошибся во время выступления. Президент США не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Байден заметил ошибку и попытался исправиться, но в воздухе повисло напряжение.

Илон Маск рассказал, кто на самом деле управляет США

Также стало известно о том, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли прийти к договоренностям по поводу конфликта России и Украины. Китай и РФ отклонили формулировки, обвиняющие власти Москвы. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Саммит лидеров G20 проходит в Нью-Дели 9–10 сентября, представляет Россию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Пушков дал профессиональную оценку итогам G20.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
«Метод идентификации особи»: на ВЭФ рассказали о генетическом паспорте для сокола
12:19
«Цель — запугать»: беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области
12:12
Боль от утраты жены в прошлом? Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией
11:58
Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»
11:48
Все пропустил: Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в Индии
11:37
Более 3 миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах в стране

Сейчас читают

Самое сильное за 120 лет: под завалами в Марокко продолжаются поиски людей
Символ дружбы: премьер-министр Индии Моди вручил Лаврову неожиданный подарок
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России