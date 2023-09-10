Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию из-за новых запретов ЕС

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 36 0

Какие новые «санкции» придумали за рубежом на этот раз?

Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию из-за новых запретов ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Peter Endig

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Еврокомиссия вновь поразила мир своими странными и русофобскими правилами. Теперь гражданам РФ запретили въезжать на территорию ЕС с гаджетами и на личных автомобилях. В связи с этим в посольстве России дали рекомендации жителям страны.

По информации агентства РИА Новости, дипломаты рекомендуют воздержаться от поездок в соседнюю Финляндию на автомобилях с российскими номерами. Все из-за заявлений, которые вынесла Еврокомиссия. Там отметили, что теперь любое нарушение, касающееся текущего ограничения, будет расцениваться как запрещенный импорт. Нововведения коснутся тех россиян, чьи машины были зарегистрированы в России.

Запрет будет распространяться не только на частные автомобили, но и на арендованные транспортные средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз ввел запрет на въезд с личными вещами и авто.

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