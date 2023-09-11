Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

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Рита Миронова
Рита Миронова 7 0

За пост губернатора Московской области боролись четыре человека.

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов. Об этом сообщается на официальном сайте центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ).

Так, за то, чтобы действующий губернатор Подмосковья переизбрался на новый срок, проголосовали более трех миллионов человек. Это уже второе переизбрание Воробьев. В том, чтобы он выдвинул свою кандидатуру, его ранее поддержал президент страны.

За пост главы Московской области боролись четыре человека: Андрей Воробьев, Александр Наумов (6,37%), Кирилл Жигарев (4,82%) и Анатолий Никитин (4,06%).

В начале нулевых Андрей Воробьев начал работать в Госдуме. Лишь в 2013 году он стал губернатором Московской области, однако фактически исполнял обязанности главы уже с 2012-го. В 2018 году Воробьева переизбрали на пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли выборы на новых территориях России.

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