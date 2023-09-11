Отличились самой высокой явкой: как прошли выборы на новых территориях России

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Корреспондент «Известий» рассказал, как прошли выборы в новых регионах России

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Волеизъявлению граждан не помешали даже попытки провокаций со стороны киевского режима.

Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, голосование по российским законам впервые состоялось в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Там зафиксирована самая высокая явка.

За ходом выборов наблюдали в том числе иностранные эксперты. Как проходило голосование, следил корреспондент «Известий» Даниил Левин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило голосование и в других регионах страны. Уже с уверенностью можно сказать, что россияне побили рекорд 2021 года по использованию электронного голосования.

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