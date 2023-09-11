«Против всех»: в Совфеде потребовали зеркальных мер в ответ на санкции ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Клишас потребовал зеркальных мер в ответ на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны

«Против всех»: в Совфеде потребовали зеркальных мер в ответ на санкции ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

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Российская сторона не намерена терпеть дискриминацию «на основе паспорта».

Решение Евросоюза запретить гражданам РФ ввоз автомобилей и гаджетов в страны ЕС не должно оставаться без соответствующей реакции. Таким мнением поделился сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта», — прокомментировал он.

Клишас убежден, что только принятие российской стороной зеркальных ограничений в отношении «евробюрократов» сможет повлиять на их действия и решения.

Сакнционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее в Еврокомиссии утвердили санкционное законодательство, которое запрещает въезд в европейские страны на машинах, зарегистрированных в России. Такие действия будут квалифицироваться как запрещенный импорт. Ограничения могут коснуться также личных вещей.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию из-за новых запретов ЕС.

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