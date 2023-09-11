Безопасность на избирательных участках обеспечивали 90 тысяч сотрудников МЧС

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Безопасность проведения выборов обеспечили более 90 тысяч сотрудников МЧС

Безопасность на избирательных участках обеспечивали 90 тысяч сотрудников МЧС

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах Российской Федерации.

С 8 по 10 сентября сотрудники МЧС обеспечивали безопасность проведения Единого дня голосования в регионах. В пресс-службе ведомства сообщили, что более 90 тысяч сотрудников следили за тем, чтобы на избирательных участках не возникало нештатных ситуаций.

«На объектах голосования происшествий не допущено», — рассказали в МЧС.

Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах Российской Федерации с 8 по 19 сентября. Все действующие главы регионов и врио переизбраны на новый срок.

Дистанционный формат голосования в этом году собрал более одного миллиона избирателей. Именно онлайн-форматом воспользовался и глава государства Владимир Путин, отдавая свой голос на выборах мэра Москвы.

По итогам голосования действующий мэр Москвы Сергей Собянин вновь одержал победу на выборах главы субъекта. За его кандидатуру проголосовали 76,39% избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли выборы на новых территориях России.

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