Не как у всех: российские ученые исследовали особенности мозга детей с синдромом Ретта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

Ученые РФ выяснили, как работают лобные доли мозга у детей с синдромом Ретта

Не как у всех: российские ученые исследовали особенности мозга детей с синдромом Ретта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСC

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Речь идет о девочках. Что показали исследования?

Российские ученые провели исследования, которые показали процессы головного мозга у девочек, страдающих синдромом Ретта. Об этом со ссылкой на минобрнауки сообщает издание Газета.ру.

Над изучением мозга работали сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. В ходе проводимых исследований сравнивалась активность мозга 61 ребенка от трех до 17 лет, среди которых били и здоровые дети, и те, у кого поставлен диагноз «синдром Ретта». Таким образом удалось выяснить, что в центральных и височных долях мозга у больных детей повышена мощность гамма-диапазона, который отвечает за сон, память и внимание. Этот факт указывает на нарушение баланса между активностью нейронов и их торможением.

«Наши результаты показывают те патологические изменения в работе мозга, которые сопровождают развитие заболевания», — отметил руководитель проекта, профессор БФУ Александр Храмов.

Благодаря исследованиям можно будет диагностировать болезнь на ранних стадиях и оценивать эффективность лечения.

Синдром Ретта — это психоневрологическое наследственное заболевание, приводящее к тяжелой форме умственной отсталости. Встречается преимущественно у девочек.

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