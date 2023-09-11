Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 497. Об этом сообщает местный телеканал Asharq со ссылкой на данные МВД.

Также известно, что в результате стихии пострадали 2 476 человек.

Землетрясение произошло в Марокко 8 сентября магнитудой 6,9. Оно стало самым разрушительным в стране за последние 100 лет. Эпицентр природного явления находился недалеко от Марракеша, в примерно 77 километрах от него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Курумканском районе Бурятии.