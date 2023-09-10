Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Находящуюся под домашним арестом «королеву марафонов» заметили в воскресенье на улице. Адвокат блогера прокомментировала ситуацию.

Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской Выборы мэра Москвы — 2023

Следственные органы разрешили блогеру Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом, выйти из дома и проголосовать на выборах мэра Москвы в одной из школ. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

«С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это была не прогулка», — сказала адвокат в беседе с ТАСС.

Елена Блиновская находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, суд наложил новый арест на имущество и счета Блиновской.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
29 авг
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
25 авг
Клеймо позора: на канал Блиновской поставили плашку о мошенничестве
24 авг
Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета
16 авг
«Елена подавлена»: муж Блиновской рассказал о ее состоянии после решения суда
16 авг
Адвокаты просят суд отпустить Блиновскую, чтобы она заработала на оплату долга
15 авг
По делу блогера Елены Блиновской арестовано имущество на 64 млрд рублей
9 авг
Суд наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской
31 июл
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Блиновской
26 июл
Адвокаты блогера Блиновской обжаловали продление домашнего ареста
24 июл
Решение об аресте счетов и недвижимости Блиновской вступило в силу
+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
В Запорожской области рассказали о ржавеющих на поле боя танках Challenger
21:32
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав более двух миллионов голосов
21:21
Избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования
21:10
Лавров назвал нереалистичным предложение Запада по переподключению РСХБ к SWIFT
20:58
Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
20:46
Байден заявил о достижении на G20 согласия о «справедливом мире» на Украине

Сейчас читают

Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица
Вокруг шприц и курточки: умерший младенец наводил ужас на жителей Якутии
«Защита отсутствует»: может ли гель-лак вызвать кровоизлияния под ногтями
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России