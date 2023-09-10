Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
Находящуюся под домашним арестом «королеву марафонов» заметили в воскресенье на улице. Адвокат блогера прокомментировала ситуацию.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Следственные органы разрешили блогеру Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом, выйти из дома и проголосовать на выборах мэра Москвы в одной из школ. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.
«С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке, где реализовала свое конституционное право. Это была не прогулка», — сказала адвокат в беседе с ТАСС.
Елена Блиновская находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, суд наложил новый арест на имущество и счета Блиновской.
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