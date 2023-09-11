В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 0

В 2001 году в США произошел самый крупный теракт в истории, в котором погибли около трех тысяч человек.

В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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В мемориальном комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает CBS New York.

На мероприятии присутствовали вице-президент США Камала Харрис, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и кандидат на пост президента страны Рон Десантис. Церемония длилась около трех часов, во время нее близкие погибших произносили вслух имена жертв трагедии.

Когда стемнеет, в Нью-Йорке пройдет традиционная акция Tribute in Light: две световые колонны поднимутся в небо на месте разрушенных башен-близнецов. Колонны образуются в результате свечения 44 прожекторов.

В городе приняты необходимые меры безопасности, часть улиц перекрыта, у выходов из метро дежурит полиция.

Теракт 11 сентября 2001 года в США — самый крупный в истории по числу жертв. В нем погибли 2977 человек. Террористы-смертники захватили четыре самолета с пассажирами и направили их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолета разрушили башни-близнецы, третий полетел к зданию Пентагона, последний упал в штате Пенсильвания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде допустили новый теракт в США аналогичный тому, что произошел 11 сентября 2001 года. К этому может привести «политика вселенской борзоты», которую проводит Белый дом.

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