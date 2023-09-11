Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в акватории Балтийского моря

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Его продолжительность составила около пяти часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Над нейтральными водами акватории Балтийского моря два бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — заявили в ведомстве.

Продолжительность полета приравнялась к пяти часам. В министерстве также подчеркнули, что бомбардировщики сопровождали экипажи авиации Су-35С Воздушно-космических сил России.

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