Переборщил с квасом: подросток в Иркутске устроил гонки с полицией
16-летний подросток в Иркутске устроил гонки с полицией
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Естественно, водительских прав у него не было. А алкотестер еще и показал, что парень был пьян.
Переборщил с квасом и устроил гонки с полицией. В Иркутской области задержали водителя легковушки, который пытался скрыться от сотрудников ДПС.
Правда, далеко уехать не получилось — машину занесло и она перевернулась. Оказалось, что за рулем находился 16-летний подросток. Естественно, водительских прав у него не было. А алкотестер еще и показал, что парень был пьян.
Читайте также
+11° 764 мм рт. ст.
94%
94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?