«Было очень обидно»: дочь Жукова вышла с душераздирающим признанием о личном

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Дочь Сергея Жукова рассказала о травле

«Было очень обидно»: дочь Жукова вышла с душераздирающим признанием о личном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Девушка вынуждена была собирать себя буквально по кусочкам.

Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков взял в жены певицу «ВИА Сливки» Регину Бурд в 2007 году. В браке на свет родились трое детей: Энджел, Ника и Мирон. На протяжении многих лет глава семейства старается оберегать дорогих сердцу людей от повышенного внимания.

Однако в жизни единственной наследницы Жукова, как оказалось, был период, когда она подверглась давлению аудитории. Виной всему стала бешеная популярность отца. В беседе с KP.RU Ника созналась, что одноклассники долгое время отказывались воспринимать ее всерьез: любые успехи Ники сверстники воспринимали в штыки, считая, что побеждать ей помогает отец.

О тех трудных минутах в юношеском опыте Жукова все еще вспоминает с грустью.

«Я училась в частной школе, и ребята долго не принимали меня, кидали в мой адрес обидные слова о папе. А как только я добивалась чего-нибудь хорошего, они сразу кричали, что это только из-за него, и что сама я ничего не смогу. Было очень обидно, но со временем я начала понимать, что надо гордиться папой, а не стыдиться таких ситуаций», — подвела итог она.

Сейчас дочь Жукова и Бурд пробует себя в кино. Для Ники роль подростка Маши в сериале «Плакса» стала в чем-то ключевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков с женой ждут появления четвертого малыша.

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