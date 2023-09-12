Экстренная посадка рейса Сочи — Омск в поле под Новосибирском. Главное

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Все пассажиры — почти 170 человек — и члены экипажа не пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пассажиры чудом уцелевшего Airbus в эти минуты едут домой. Людей, без преувеличения, родившихся в рубашках, вывозят автобусами в Омск и Новосибирск.

Борт, летевший из Сочи, совершил экстренную посадку в поле. Все пассажиры — почти 170 человек — и члены экипажа не пострадали.

Помощь медиков потребовалось только одному человеку. От пережитого стресса у него поднялось давление.

Что удивительно — авиатехника тоже не пострадала, самолет исправен. Подробности невероятно удачного приземления — у корреспондента «Известий» Натали Графчиковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что севший под Новосибирском самолет сняли с высоты птичьего полета. На записи отчетливо видны последствия аварийной посадки — две борозды от шасси на поле — к счастью, это единственное, что теперь напоминает о ЧП.

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