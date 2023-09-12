Готовы на все: какие российские звезды увеличили грудь ради мужчин

Отечественные знаменитости стремятся завоевать внимание представителей противоположного пола разными способами.

Российские знаменитости зачастую готовы идти на многое, чтобы угодить своим вторым половинкам или привлечь внимание представителей противоположного пола. О звездах, которые легли под нож пластических хирургов ради мужчин, рассказало издание 7Дней.ru.

По информации СМИ, футболист Дмитрий Тарасов, еще будучи в браке с Ольгой Бузовой, просил ее увеличить грудь, но та отказалась. Зато на пластику согласилась вторая жена Тарасова Анастасия Костенко. Супруга сделала пластику после того, как родила троих детей и, как сама неоднократно заявляла, это было сугубо ее желание.

Телеведущая Лера Кудрявцева, как сообщает издание, впервые сделала пластическую операцию по увеличению груди еще в 2005 году. Однако вмешательство прошло не так хорошо, как хотелось бы, и спустя 15 лет испорченный имплантат пришлось удалить.

Певица Ирина Дубцова обратилась к пластическому хирургу после того, как родила сына. Тогда она была замужем за Романом Черницыным. По информации СМИ, позже она уменьшила свои формы, посчитав, что большая грудь делает ее визуально крупнее.

«Главная сваха России» Роза Сябитова вставила себе силикон еще в молодости. По ее собственному признанию, так она хотела привлекать к себе мужчин.

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