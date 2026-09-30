Церемония прощания с Сергеем Соседовым завершилась в Москве

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 561 0

В траурном зале присутствовали его родные, друзья и коллеги, среди которых были Лера Кудрявцева, Александр Песков и Эдгард Запашный.

Церемония прощания с Сергеем Соседовым завершилась в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония прощания с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым завершилась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли близкие, коллеги и поклонники.

Гроб Сергея Соседова был окружен цветами, которые принесли родные и коллеги журналиста. В зале также были зажжены свечи.

Мать критика Антонина Петровна со слезами на глазах присутствовала на церемонии рядом с гробом сына. Как передавал корреспондент, 5-tv.ru 90-летнюю женщину поддерживал ее старший сын Владимир.

Среди пришедших проститься с критиком были телеведущая Лера Кудрявцева, пародист Александр Песков и дрессировщик Эдгард Запашный. Коллеги и друзья вспоминали Соседова как честного и чувствительного человека с яркой индивидуальностью и необычным характером.

После завершения церемонии и отпевания Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области, где находится могила его отца.

Музыкальный критик скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Врачи провели операцию. Однако спасти Соседова не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

14:08
Путин напомнил депутатам Госдумы об ответственности перед избирателями
14:07
За пассажирами борта Fly Dubai отправили военные самолеты из Израиля
14:04
Появилось видео первых секунд после нападения пилота на рейсе Flydubai
14:01
«Неординарный и трогательный»: каким Наталья Гулькина запомнит Сергея Соседова
13:54
Напавший на коллегу пилот Flydubai устроился в компанию менее года назад
13:52
«Самый честный и порядочный»: Юрий и Жанна Титовы о Соседове

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня