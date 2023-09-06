Как молоды мы были: ТОП-10 российских звезд, которые изменились до неузнаваемости

Как выглядели главные российские кумиры много лет назад?

Иногда кажется, что над некоторыми знаменитостями время не властно. Но тут же встает вопрос — все дело в умелых руках пластического хирурга или хорошей наследственности и образе жизни?

Филипп Киркоров



Филипп Киркоров практически полностью переработал свою внешность и тело. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Komsomolskaya Pravda

Поп-король никогда не боялся экспериментировать с внешностью: он носил длинные и короткие волосы, окрашивал их то в белый, то в черный цвет.

Были эксперименты и с бородой, и даже с бакенбардами. Из особенностей, присущих его стилю, был также макияж глаз.

Однако спустя много лет и вариантов внешности Филипп решил соответствовать времени, в котором живет.

Недавно Киркоров сделал пластическую операцию по формированию пресса, да и в целом заметно омолодился. По его словам, все это — ради новой избранницы.

Теперь поп-король может похвастаться подтянутым лицом, стальным прессом и заметно округлившимися ягодицами.

Анастасия Волочкова



Возраст заметно сказался на внешности Анастасии Волочковой, но не на ее фигуре. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Bulkin Sergey

Скандально известная балерина, как утверждают некоторые источники, буквально лишилась карьеры в Большом театре из-за своей красоты. В то время молодая красавица-балерина была свободна, и много богатых мужчин сражались за ее внимание, окуная в роскошную жизнь, которая не вязалась с жесткой дисциплиной.

После громкого увольнения из Большого Волочкова решила жить в свое удовольствие. Все чаще балерину можно было увидеть в откровенных нарядах, порой и вовсе без них.

Несмотря на ушедшую юность, знаменитость чувствует себя очень бодро, продолжает придерживаться строжайшей диеты, но и бокал шампанского себе не запрещает.

Лолита Милявская



Лолита Милявская успела заметно набрать вес и так же заметно похудеть. Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Komsomolskaya Pravda

После развода Лолита столкнулась с тяжелой депрессией и кардинально изменила имидж. Из длинноволосой и сдержанной телеведущей она превратилась в роковую брюнетку с короткой стрижкой, не стесняющуюся откровенных и вызывающих нарядов и фотосессий.

Самым запоминающимся стал ее выход на сцену в полупрозрачном костюме. Тогда не все оценили внешний вид артистки, однако она никогда не обращала внимание на общественное мнение и любила себя в любом виде и весе.

Позже Лолита заметно похудела, вновь отрезала волосы и стала выглядеть более женственно, но все еще довольно смело. Сейчас ее все чаще можно увидеть в костюмах с глубоким декольте, коротких платьях и яркой помадой на губах.

Мария Распутина



Мария Распутина со старта карьеры решила «прокачивать» свою внешность. Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova; Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Звезда 90-х уже в молодости начала увлекаться пластической хирургией. Распутина перекроила себе все что можно: губы, нос, подбородок, глаза, скулы. То же самое сделала и со своим телом.

От исполнительницы хита «Играй, музыкант» остались только имя и талант. Артистка стремилась стать похожей на голливудских красавиц: пухлые губы, большая грудь, аккуратный нос. На любую критику в адрес своей новой внешности она всегда реагировала негативно.

Михаил Боярский



Михаил Боярский стареет с достоинством. Фото: www.globallookpress.com / Yury Pilipenko; Демьянчук Александр / ТАСС

Мало кто помнит его без шляпы, но пару десятков лет назад ее все-таки не было. Волна популярности захлестнула актера после роли д’Артаньяна, и, если усы и до этого присутствовали в жизни Боярского, то шляпа стала новым атрибутом его образа.

Многие коллеги артиста говорили, что увидеть его без шляпы практически невозможно — он находился в ней даже в помещении, несмотря на правила этикета. Вот так атрибут персонажа из фильма стал своеобразным символом знаменитого актера.

Впрочем, все изменения в его внешности связаны только с возрастом, Боярский никогда не увлекался пластикой лица или другими методами омоложения.

Николай Басков



Николай Басков за годы почти не изменился, но заметно возмужал. Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov; Bulkin Sergey

"Натуральный блондин" был одним из главных похитителей сердец в 90-х. В отличие от своего коллеги Филиппа Киркорова он не так часто прибегал к эпатажным костюмам или макияжу, в основном, только для сцены. Чаще всего Баскова можно было увидеть в строгих лаконичных костюмах и с аккуратной укладкой.

Но с возрастом лицо артиста стало заметно меняться, и он, по подозрению многих, решил обратиться за помощью к пластическому хирургу. Так, Баскова подозревают в блефаропластике, так как с его лица исчезли морщины.

Также в разные годы менялась и фигура знаменитости. Внимательные поклонники заметили, что раньше у Баскова был второй подбородок, но после похудения от него не осталось и следа. Хотя лишняя кожа должна была остаться.

Певец Шура



Певец Шура остается "на стиле", но стал одеваться более консервативно. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Anatoly Lomokhov

Александр Медведев, более известный как Шура, начал свой звездный путь в 16 лет. Уже тогда мир увидел его без передних зубов, которые, как оказалось, ему выбил кеглей младший брат. Позже Шура исправил этот недостаток, однако именно он был фирменным стилем артиста в начале карьеры.

Конец 90-х стал для него пиком популярности. Тогда эпатажный стиль Шуры, его манера поведения и пения глубоко запали в душу зрителям.

С возрастом артист стал отдавать предпочтение менее ярким образам, отрастил бороду и побрился налысо.

Надежда Бабкина



Надежда Бабкина тщательно следит за своей внешностью. Фото: www.globallookpress.com; Терещенко Михаил / ТАСС

Натуральный цвет волос певицы — светлый, однако поклонники видели ее только черноволосой. Из прошлого в ней осталась любовь к аккуратным строгим укладкам, однако и с пышными кудрями певицу можно увидеть довольно часто.

Надежда Бабкина тщательно следит за своим стилем и внешностью. Она без стыда и зазрений совести рассказывает, что ходит к косметологам и пластическим хирургам.

Так, певица сделала несколько подтяжек, увеличила губы, скорректировала нос, а также неоднократно омоложала кожу с помощью различных аппаратов.

Валерий Леонтьев



Валерий Леонтьев за годы карьеры претерпел множество трансформаций. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev; Ekaterina Tsvetkova; Komsomolskaya Pravda

В 90-х артист был любимцем публики и тщательно следил за своим внешним видом. Он отдавал предпочтение джинсовым и кожаным вещам, как и полагалось в ту эпоху, а также носил длинные волосы, которые в силу особенностей всегда были кудрявыми.

Позже в жизни артиста появились пластические операции. Его стиль стал более эпатажным: откровенные, блестящие, порой чересчур «голые» костюмы из латекса, кожи и другого материала. Не боялся Леонтьев и обуви на высоких каблуках.

Из всех своих выступлений певец обычно старался сделать настоящий карнавал. Ему всегда удавалось удивлять зрителей яркими образами и смелым поведением на сцене.

Владимир Пресняков



Владимир Пресняков превратился из мальчика-хулигана в брутального самца. Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev; Nikolay Voskresenskii; Komsomolskaya Pravda

В 90-е певец был настоящей рок-звездой — джинсы с дырками, блестящие майки, грубые ботинки, длинные волосы и различные банданы. Именно этот стиль в то время помог артисту стать заметным и взобраться на сцену.

Жизнь Преснякова-младшего была полна драйва и безбашенности, пока однажды он не решил остепениться. В зрелом возрасте от прошлого образа рокера оставались только длинные волосы, но и их музыкант позже отрезал.

Сейчас Владимир Пресняков — примерный семьянин, который следит за своим внешним видом во время публичных выходов, и приддерживается лаконичного стиля в одежде.

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