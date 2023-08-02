Чудовищные последствия: техника Apple оказалась легко подвержена взлому

Специалист дал простой совет для защиты девайса.

Покупка техники Apple не является гарантом защиты от взлома. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.

По словам специалиста, американская компания использует так называемую «ложную защищенность». Косарев подчеркнул, что устройства регулярно взламываются различными способами, например, через iMessage или другие, не выявленные ранее уязвимости. Он добавил, что для защиты необходимо частая проверка протоколов безопасности, а также постоянное обновление исследовательского оборудования.

О проблемах американской техники говорят не только в России. Например, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев iPhone отключать свои девайсы на несколько минут. По его словам, так можно защититься от установленных хакерами программ-шпионов. Косарев отметил, что такой способ действительно может помочь.

«Даже в случае с очень сложными шпионскими программами, такими как Pegasus от израильской NSO, это может помочь. После перезагрузки хакерам понадобится заново проводить процедуру „заражения“ устройства с помощью уязвимости в операционной системе гаджета», — считает Косарев.

Конец эпохи: скончался самый известный хакер в мире Кевин Митник, взломавший Nokia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские госкорпорации вводят запрет для своих сотрудников на использование смартфонов Apple. С помощью девайсов спецслужбы США следили за российскими дипломатами.