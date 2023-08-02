Чудовищные последствия: техника Apple оказалась легко подвержена взлому

|
Алексей Панков
Алексей Панков 13 0

Эксперт Косарев: техника Apple легко взламывается

Чудовищные последствия: техника Apple оказалась легко подвержена взлому

Фото: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалист дал простой совет для защиты девайса.

Покупка техники Apple не является гарантом защиты от взлома. Об этом в интервью URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.

По словам специалиста, американская компания использует так называемую «ложную защищенность». Косарев подчеркнул, что устройства регулярно взламываются различными способами, например, через iMessage или другие, не выявленные ранее уязвимости. Он добавил, что для защиты необходимо частая проверка протоколов безопасности, а также постоянное обновление исследовательского оборудования.

О проблемах американской техники говорят не только в России. Например, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз призвал владельцев iPhone отключать свои девайсы на несколько минут. По его словам, так можно защититься от установленных хакерами программ-шпионов. Косарев отметил, что такой способ действительно может помочь.

«Даже в случае с очень сложными шпионскими программами, такими как Pegasus от израильской NSO, это может помочь. После перезагрузки хакерам понадобится заново проводить процедуру „заражения“ устройства с помощью уязвимости в операционной системе гаджета», — считает Косарев.

Конец эпохи: скончался самый известный хакер в мире Кевин Митник, взломавший Nokia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские госкорпорации вводят запрет для своих сотрудников на использование смартфонов Apple. С помощью девайсов спецслужбы США следили за российскими дипломатами.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.78
0.19 100.70
-0.24
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

1:55
«Моя любовь»: вдова Абдулова показала публике взрослую дочь
1:38
Чудовищные последствия: техника Apple оказалась легко подвержена взлому
1:21
Ни одного грузина: звездный круиз телеканала RU.TV столкнулся с протестами в Батуми
1:12
На шаг впереди: какие незаметно прогрессирующие заболевания выдает походка
1:03
Теряют контроль: лесные пожары охватили несколько штатов в Америке
0:45
В страшном ДТП с участием грузовика на самарской трассе погибли два человека

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
«Жила по своей воле»: мать «челябинского маньяка» продолжает его оправдывать
«Прийти к кому-то поесть — с удовольствием»: Митя Фомин про собственный ресторан

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео