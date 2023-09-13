В ОПЕК предупредили о самом большом с 2007 года снижении запасов нефти

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Аналитики видят две причины такой ситуации.

В ОПЕК предупредили о самом большом с 2007 года снижении запасов нефти

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Radicevic

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В мире возможно сильнейшее снижение запасов нефти. Показатели станут рекордно низкими с 2007 года, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По информации экспертов, сокращение глобальных запасов сырья может составить 3,3 миллиона баррелей в сутки по итогам четвертого квартала 2023 года.

Аналитики связывают такую ситуацию с продлением ограничений на добычу со стороны Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим поставщиком нефти. Так, отмечается, что это уже привело к росту биржевых цен на нефть марки Brent — выше 90 долларов за баррель. Не исключается и продолжение роста стоимости.

Кроме того, в ОПЕК считают, что на ситуацию также влияет снижение нефтяного экспорта из России, также крупнейшего поставщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже в условиях увеличения числа ограничений со стороны факторов производства рост российской экономики продолжается.

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В ОПЕК предупредили о самом большом с 2007 года снижении запасов нефти

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