Неравенство зарплат в России сократилось до уровня 2019 года

В 2023 году разница между наименьшими и наибольшими средними зарплатами в России сократилась до минимума с 2019 года. Такой новостью поделились «Известия» со ссылкой на FinExpertiza.

СМИ отмечают, что сейчас зарплата отличается в 7,7 раза — 22,7 тысячи против 173,7 тысячи рублей. По данным аналитиков, тренд на снижение начался до пандемии. В 2019 году этот показатель был на отметке в 7,71 раза. Однако на фоне восстановления экономики в 2021 году разница увеличилась до 7,9 раза.

Наиболее сильная разница сейчас в Москве, она составляет 36,7 против 339,9 тысячи рублей, то есть в 9,3 раза. Такой показатель обусловлен тем, что в ряде областей работодатели готовы предлагать ценным специалистам максимально выгодные условия труда.

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