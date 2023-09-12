Счет идет на триллионы рублей: как развивается малый и средний бизнес в России

Развитие отечественного предпринимательства финансируется, в том числе, из средств бюджета.

Российский национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», призванный поддержать отечественный бизнес, реализуется с высокой эффективностью. Об этом 12 сентября в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент объединения «Опоры России» Александр Калинин.

При этом глава объединения отметил, что в рамках проекта в год на развитие малого и среднего бизнеса выделяется до 65 миллиардов рублей, а бюджетная отдача выросла за три последних года на полутора триллионов рублей.

«По сравнению с 2020 годом в 2022 году малый бизнес заплатил на 1,5 триллиона рублей в бюджет сборов и налогов больше и сумма достигла 4,7 триллионов рублей», — расказал Калинин.

Также, по словам Калинина, рынки сбыта, предоставленные малому предпринимательству РФ, уже превышают семь триллионов, а кредитный портфель в общем составляет 11,5 триллионов. Стоит отметить, что доля самозанятости выросла до 40%.

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